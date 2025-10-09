Алексей Орлов выступил против запрета электросамокатов в Екатеринбурге

Господин Орлов добавил, что в рамках договоренностей с администрацией каждая кикшеринговая компания сократила число электорасмокатов в Екатеринбурге на 2 тыс. единиц. Их общее число в городе составляет 16 тыс. «Мы идем по запрету или ограничению скорости движения в определенных локациях, где гуляет очень много людей. У нас есть понимание с компаниями, работа ведется на постоянной основе, и число ДТП с участием самокатчиков с 2023 года ежегодно снижается», — отметил мэр.