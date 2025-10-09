Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе суд более четырех часов рассматривает жалобы по делу Гуцул

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Рассмотрение жалобы защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан в Апелляционной палате Кишинева продолжается уже несколько часов, судьи изучают ходатайства адвокатов, а журналистов допускают только на короткие протокольные съемки, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Sputnik Молдова

Гуцул и Попан в зале не присутствуют, они подключены по видеосвязи из другого помещения. В момент, когда защита пыталась добиться их личного участия в процессе, в зале стало плохо матери Евгении Гуцул Анне Буюклы. Женщина потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь, фельдшеры вошли в зал, а судебные приставы помогли вывести ее в коридор.

Адвокат Наталья Байрам заявила РИА Новости, что суд ограничивает право на защиту и не позволяет обвиняемым консультироваться с юристами во время заседания. По ее словам, судьи отклонили все четыре ходатайства — о личном присутствии обвиняемых, пересмотре доказательств, запросе в Конституционный суд и освобождении из-под стражи.

Другой представитель защиты, испанский юрист Гонсало Бойе, выразил удивление тем, как формально проходит процесс. Он отметил, что создаётся впечатление заранее определённого исхода, а само слушание выглядит как формальность.

Согласно решению суда первой инстанции от 5 августа, Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора. Она признана виновной в финансировании запрещённой партии «Шор». Гуцул называла приговор «политической расправой» и утверждала, что дело инициировано по указанию сверху.

Апелляционная палата начала рассмотрение жалобы в среду. Заседания проходят в закрытом режиме, с ограниченным допуском публики и прессы. По словам адвокатов, защита намерена добиваться пересмотра дела и настаивает на грубых процессуальных нарушениях, включая отсутствие доступа к обвиняемым и неполное исследование доказательств.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше