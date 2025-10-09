Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистане встретили на ковровой дорожке среди цветов, сообщил телеграм-канал «Время Первого».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Александр Лукашенко 9 октября отправится в Таджикистан с рабочим визитом на саммит СНГ.
Около 10.00 утра по минскому времени телеграм-канал «Пул Первого» сообщал о том, что Лукашенко вылетает в Душанбе. В 14.11 часов проинформировали, что самолет белорусского лидера приземлился в Международном аэропорту Душанбе.
Лукашенко встретили на ковровой дорожке среди цветов. Фото: телеграм-канал «Время Первого».
Также показали, что к встрече главы Беларуси была подготовлена красная ковровая дорожка, украшенная огромный количеством цветов. У трапа самолета дети в национальных костюмах поприветствовали Лукашенко на таджикском и белорусском языках.
— Добрая встреча — цветы, улыбки и детские голоса, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Встречал Александра Лукашенко в Душанбе премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада.
Известно, что в рамках рабочего визита в Таджикистан белорусский президент проведет ряд встреч и переговоров, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе 10 октября.
Несколькими днями ранее Лукашенко и Путин по телефону поговорили о скорой встрече в Душанбе.
Кроме того, белорусский лидер обратился к премьеру Грузии Кобахидзе, сказав о «Грузинской мечте».