Заседание по делу Гуцул перенесли

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева на сегодняшнем заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан не приняла решения по ходатайствам защиты — слушание перенесено на понедельник, заявил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.

Источник: © РИА Новости

Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжает рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и Попан в августе.

«Судьи объявили перерыв, решение снова отложено. Мы продолжаем борьбу, хотя очевидно, что процесс затягивается искусственно. Слишком много давления, слишком мало права», — сказал Морару журналистам у здания суда.

По словам адвоката, защита добивается повторного рассмотрения доказательств, отклоненных судом первой инстанции, однако коллегия упорно игнорирует ключевые аргументы. «Каждое заседание превращается в испытание для всех, кто ещё верит в независимое правосудие», — добавил он.

Гуцул и Попан остаются под стражей в СИЗО,

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.

