Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал «дать объективную оценку» крушению пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре. Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с трагедией.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России утверждает, что о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали только позавчера. Он рассказал господину Алиеву, что причины крушения связаны с украинскими БПЛА, которые в тот момент находились в воздушном пространстве РФ. По словам господина Путина, российская система ПВО выпустила две ракеты, но они не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.

Авиакатастрофа случилась 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer-190 летел из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана сказано о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Президент Азербайджана говорил о внешнем воздействии на самолет и заявлял о подготовке документов для подачи иска против России. Он требовал от российской стороны выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

