Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL

Авиакатастрофа случилась 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer-190 летел из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана сказано о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Президент Азербайджана говорил о внешнем воздействии на самолет и заявлял о подготовке документов для подачи иска против России. Он требовал от российской стороны выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим.