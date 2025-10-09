Калининградская область укрепляет сотрудничество с Беларусью

В ходе встречи глава региона отметил, что после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшихся в июне, сельское хозяйство и продовольственная безопасность стали одними из ключевых направлений сотрудничества. «Мы четко видим потребности и возможности двух сторон, — подчеркнул Беспрозванных. — Уже выстроены устойчивые цепочки поставок белорусской продукции в торговые сети Калининградской области, а местные сельхозпредприятия продолжают оснащаться техникой белорусского производства».