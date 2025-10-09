Калининградская область укрепляет сотрудничество с Беларусью

В мероприятии также принял участие депутат Государственной Думы Антон Гетта, что подчеркивает значимость межрегионального диалога для обеих стран.
В ходе встречи глава региона отметил, что после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшихся в июне, сельское хозяйство и продовольственная безопасность стали одними из ключевых направлений сотрудничества. «Мы четко видим потребности и возможности двух сторон, — подчеркнул Беспрозванных. — Уже выстроены устойчивые цепочки поставок белорусской продукции в торговые сети Калининградской области, а местные сельхозпредприятия продолжают оснащаться техникой белорусского производства».
Иван Маркевич в свою очередь обратил внимание на глубокие исторические корни и прочный практический фундамент белорусско-калининградских связей. «Даже в условиях непростой логистической ситуации мы демонстрируем реальные результаты взаимодействия», — констатировал он.
Участники встречи отдельно отметили успешное преодоление транспортных сложностей благодаря использованию железнодорожного сообщения и портовой инфраструктуры Санкт-Петербурга. Это позволило не только сохранить, но и нарастить товарооборот между регионами.
В рамках визита союзные парламентарии посетили животноводческий комплекс «Каштановка» в Гвардейском районе, где обсудили перспективы развития племенного животноводства и другие вопросы агропромышленного сотрудничества. Начался визит с торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам, что символически подчеркнуло историческую общность народов двух стран.