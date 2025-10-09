Алиев поблагодарил Путина за информацию о причинах крушения самолета AZAL

«Еще раз благодарю за эту подробную информацию и что держите данный вопрос под личным контролем», — сказал Ильхам Алиев. Он рассказал, что после крушения был на связи с Владимиром Путиным. «Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург, и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил. И мы выразили друг другу соболезнования», — заметил азербайджанский президент.