Алиев поблагодарил Путина за информацию о причинах крушения самолета AZAL

«Еще раз благодарю за эту подробную информацию и что держите данный вопрос под личным контролем», — сказал Ильхам Алиев. Он рассказал, что после крушения был на связи с Владимиром Путиным. «Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург, и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил. И мы выразили друг другу соболезнования», — заметил азербайджанский президент.
25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате крушения 38 человек погибли. Владимир Путин заявил, что самолет был задет, «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами». Он пообещал выплатить компенсации в связи со случившимся и дать правовую оценку действиям должностных лиц.