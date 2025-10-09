В Самару приедут министры спорта из 15 стран

Форум пройдет в Самаре и Тольятти с 5 по 7 ноября 2025 года. В программе — 49 мероприятий, включая 16 крупных спортивных событий. Среди них показательное гимнастическое шоу «Легенды спорта» Алексея Немова, финал Кубка России по гонкам дронов, турнир по фиджитал-спорту «Кубок Победы» для ветеранов СВО, а также соревнования по следж-хоккею для участников боевых действий.