В Самару приедут министры спорта из 15 стран

Самарская область готовится принять международный форум «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем аккаунте «ВКонтакте».
По его словам, участие в мероприятии уже подтвердили главы спортивных ведомств 15 государств — среди них Бахрейн, Египет, Малайзия, Венесуэла, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и другие страны. На данный момент зарегистрированы 27 зарубежных делегаций, но приглашения продолжают рассылать.
Форум пройдет в Самаре и Тольятти с 5 по 7 ноября 2025 года. В программе — 49 мероприятий, включая 16 крупных спортивных событий. Среди них показательное гимнастическое шоу «Легенды спорта» Алексея Немова, финал Кубка России по гонкам дронов, турнир по фиджитал-спорту «Кубок Победы» для ветеранов СВО, а также соревнования по следж-хоккею для участников боевых действий.