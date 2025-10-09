Суд в ЮАР решил арестовать активы Google по решению московского арбитража

«Ведомости» со ссылкой на Арбитражный суд Москвы 25 июля сообщила о запрете ирландскому офису компании Google продолжать судебное разбирательство в суде США по делам, связанным с оспариванием сделок управляющим дочерней компании Валерием Таляровским по делу о банкротстве ООО «Гугл». Уточняется, что за каждый иск с Google Ireland Limited могут взыскать более 65 млрд рублей.