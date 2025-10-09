Лидер Приднестровья встретился с делегацией ОБСЕ

«Мы надеемся на ваш опыт, ваши знания в деле размораживания переговорного процесса. Наши действия направлены только в мирную сторону. Если Миссия ОБСЕ также хочет мира, то в моем лице вы найдете союзника, на которого можете всегда рассчитывать», — сказал Вадим Красносельский.