Лидер Приднестровья встретился с делегацией ОБСЕ

Красносельский подчеркнул, что ОБСЕ играет важную роль в сохранении переговорного процесса, его развитии и фиксации результатов и отметил, что в нынешней диалоговой ситуации не зафиксировано прорывных моментов.
«Мы надеемся на ваш опыт, ваши знания в деле размораживания переговорного процесса. Наши действия направлены только в мирную сторону. Если Миссия ОБСЕ также хочет мира, то в моем лице вы найдете союзника, на которого можете всегда рассчитывать», — сказал Вадим Красносельский.
Томас Ленк обозначил ценность того, что встреча организована в кратчайшие сроки после проведения в Республике Молдова парламентских выборов и «в период формирования там руководящих пластов, так как такой переходный момент предполагает возможность взглянуть на ситуацию, переговорный процесс, организацию взаимодействия с нового ракурса».
Собеседники выразили готовность к обсуждению всех вопросов переговорной повестки.