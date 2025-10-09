Ричмонд
Лидер Приднестровья встретился с делегацией ОБСЕ

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт — Sputnik. Необходимость возобновления переговорного формата «5+2», между Кишиневом и Тирасполем, а также переговоров на высшем уровне обсудили на встрече лидер Приднестровья Вадим красносельский и представители ОБСЕ.

Источник: Sputnik.md

Группу от ОБСЕ возглавил Специальный представитель Действующего председателя организации Томас Ленк, в состав группы вошла также исполняющая обязанности главы Миссии ОБСЕ в РМ Изабелла Силвия Хартманн.

Красносельский подчеркнул, что ОБСЕ играет важную роль в сохранении переговорного процесса, его развитии и фиксации результатов и отметил, что в нынешней диалоговой ситуации не зафиксировано прорывных моментов.

«Мы надеемся на ваш опыт, ваши знания в деле размораживания переговорного процесса. Наши действия направлены только в мирную сторону. Если Миссия ОБСЕ также хочет мира, то в моем лице вы найдете союзника, на которого можете всегда рассчитывать», — сказал Вадим Красносельский.

Томас Ленк обозначил ценность того, что встреча организована в кратчайшие сроки после проведения в Республике Молдова парламентских выборов и «в период формирования там руководящих пластов, так как такой переходный момент предполагает возможность взглянуть на ситуацию, переговорный процесс, организацию взаимодействия с нового ракурса».

Собеседники выразили готовность к обсуждению всех вопросов переговорной повестки.

