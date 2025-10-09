Кишертский и Пермский округа отказались от бюджетных дотаций

— Данная мера предусмотрена региональным законодательством и направлена на стимулирование роста доходной базы муниципалитетов за счет повышения эффективности налоговых поступлений. Для Пермского округа это уже второе подобное решение — впервые они перешли на такую схему в октябре прошлого года, — сообщили в телеграмм-канале «На местах».