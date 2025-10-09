Кишертский и Пермский округа отказались от бюджетных дотаций

Кишертский и Пермский муниципальные округа приняли решение отказаться от бюджетных дотаций в пользу дополнительных отчислений от налога на доходы физических лиц. Депутаты окружных дум одобрили замену дотации дополнительным нормативом по НДФЛ.
Согласно предварительным расчетам, такая замена позволит Кишертскому округу увеличить доходы бюджета на 1,7 миллиона рублей в следующем году, а Пермскому округу — на 231 миллион рублей. Все средства, полученные сверх расчетного объема дотаций, останутся в местных бюджетах.
— Данная мера предусмотрена региональным законодательством и направлена на стимулирование роста доходной базы муниципалитетов за счет повышения эффективности налоговых поступлений. Для Пермского округа это уже второе подобное решение — впервые они перешли на такую схему в октябре прошлого года, — сообщили в телеграмм-канале «На местах».