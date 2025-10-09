СМИ: в Германии одобрен масштабный план перевооружения

Стоимость контракта только на закупку 20 истребителей Eurofighter составляет около 3,75 млрд евро, пишет издание Radoirst со ссылкой на информационное агентство DPA. Сейчас на вооружении ВВС ФРГ находятся 138 истребителей Eurofighter. Предположительно, 20 новых самолетов будут поставлены в период с 2031 по 2034 год,