СМИ: в Германии одобрен масштабный план перевооружения

«Чтобы иметь возможность эффективно сдерживать (противника) и защищать себя, мы должны укреплять и оснащать наши вооруженные силы… передовыми в технологическом плане средствами», — заявили в немецком Минобороны.
Стоимость контракта только на закупку 20 истребителей Eurofighter составляет около 3,75 млрд евро, пишет издание Radoirst со ссылкой на информационное агентство DPA. Сейчас на вооружении ВВС ФРГ находятся 138 истребителей Eurofighter. Предположительно, 20 новых самолетов будут поставлены в период с 2031 по 2034 год,
С 2040 года на замену Eurofighter поступят новые системы FCAS (Future Combat Air System), которые Германия разрабатывает совместно с Францией и Испанией. FCAS — это боевой самолет, который будет летать вместе с ударными и невооруженными беспилотниками, уточняет издание.
Помимо истребителей бундесвер получит тяжелые бронированные медицинские машины, учебные автомобили BOXER, легкие авиадесантные машины и БМП, радиотехническое оборудование, боевые катера для сил специального назначения ВМС и гидролокаторы для поиска мин, а также бронебойные боеприпасы для истребителей и корабельных орудий.
Закупки в рамках этих 14 пакетов будут финансироваться из специального фонда бундесвера.
По информации Bild, 5 ноября бундестаг рассмотрит еще один пакет закупок, который предусматривает передачу немецким вооруженным силам систем противовоздушной обороны для защиты от дронов и низколетящих целей.