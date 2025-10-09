Ричмонд
Игорь Гуськов стал депутатом Заксобрания Ростовской области

Недавно покинувший должность первого замгубернатора региона Игорь Гуськов получил депутатский мандат в донском Заксобрании. Об этом сообщает пресс-служба донского Избиркома.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

На 134-м заседании Избирательной комиссии Ростовской области, состоявшемся 9 октября, было принято решение о передаче вакантного депутатского мандата в Законодательном Собрании области Игорю Гуськову.

Игорь Гуськов являлся первым номером в Семикаракорской региональной группе № 11 областного списка кандидатов, выдвинутого Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия». Данное назначение связано с досрочным прекращением полномочий депутата Заксобрания Анны Касьяненко.

Решение было принято с учетом позиции Президиума регионального политсовета Ростовского отделения партии «Единая Россия», который предложил кандидатуру Гуськова для заполнения образовавшейся вакансии.

