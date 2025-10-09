Игорь Гуськов стал депутатом Заксобрания Ростовской области

На 134-м заседании Избирательной комиссии Ростовской области, состоявшемся 9 октября, было принято решение о передаче вакантного депутатского мандата в Законодательном Собрании области Игорю Гуськову.
Игорь Гуськов являлся первым номером в Семикаракорской региональной группе № 11 областного списка кандидатов, выдвинутого Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия». Данное назначение связано с досрочным прекращением полномочий депутата Заксобрания Анны Касьяненко.
Решение было принято с учетом позиции Президиума регионального политсовета Ростовского отделения партии «Единая Россия», который предложил кандидатуру Гуськова для заполнения образовавшейся вакансии.