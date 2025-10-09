Ричмонд
Глава парламента Крыма Константинов прибыл с рабочим визитом в КНДР

Российскую делегацию возглавил Медведев.

Источник: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прибыл с рабочим визитом в КНДР. Об этом руководитель регионального парламента сообщил в своем Telegram-канале.

Константинов находится в КНДР в составе российской делегации. Ее возглавляет заместитель председателя Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев.

«Здесь в рамках празднования 80-летия основания Трудовой партии Кореи возложили цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также к монументу “Освобождение”, — рассказал Константинов.

Глава парламента добавил, что делегация приняла участие в праздничном концерте. Его участников которого приветствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

