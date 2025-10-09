Ушаков опроверг заявления об исчерпанном импульсе Анкориджа

«Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже. Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, они не всем нравятся, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).