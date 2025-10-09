Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области переименуют должности вице-губернаторов

Глава Самарской области объявил о переименовании вице-губернаторов в заместителей.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 октября 2025 года, на внеочередном заседании самарской Губдумы депутаты поддержали реформу губернатора Вячеслава Федорищева о новой структуре регионального правительства.

«Должность первого вице-губернатора переименовали в первого заместителя губернатора. Вице-губернаторы теперь тоже станут заместителями губернатора. Они будут входить в состав кабмина», — сообщили в правительстве Самарской области.

По обновленному уставу Самара официально стала столицей региона. Главы областного центра, Тольятти и Сызрани тоже войдут в правительство региона, у них будет право совещательного голоса.

Реформа предполагает сокращение руководящего состава на 20%. Власти ожидают, что все эти изменения приведут к эффективному и прозрачному управлению регионом.