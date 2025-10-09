В Самарской области переименуют должности вице-губернаторов

В четверг, 9 октября 2025 года, на внеочередном заседании самарской Губдумы депутаты поддержали реформу губернатора Вячеслава Федорищева о новой структуре регионального правительства.
«Должность первого вице-губернатора переименовали в первого заместителя губернатора. Вице-губернаторы теперь тоже станут заместителями губернатора. Они будут входить в состав кабмина», — сообщили в правительстве Самарской области.
По обновленному уставу Самара официально стала столицей региона. Главы областного центра, Тольятти и Сызрани тоже войдут в правительство региона, у них будет право совещательного голоса.
Реформа предполагает сокращение руководящего состава на 20%. Власти ожидают, что все эти изменения приведут к эффективному и прозрачному управлению регионом.