Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии Радий Хабиров подвёл итоги визита в Таджикистан

9 октября в беседе с журналистами он обозначил основные моменты рабочей международной поездки.

Источник: Башинформ

Руководитель региона работал в Душанбе в составе официальной делегации России, которую возглавил Президент страны Владимир Путин.

В рамках визита Глава Башкортостана провел ряд деловых встреч, посетил площадку будущего Российско-Таджикистанкого индустриального парка и принял участие в подписании инвестсоглашения о его создании. Обмен экземплярами документа состоялся в присутствии глав двух государств — Президента России Владимира Путина и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Мы работаем в составе официальной делегации Российской Федерации. И то, что Башкортостан представлен здесь, считаю высокой оценкой деятельности республики на внешнеэкономическом треке.

Радий Хабиров

Руководитель региона подчеркнул, что визит в Таджикистан открывает новую страницу в отношениях Башкортостана с этой страной.

Нельзя стоять на месте, надо искать новых партнёров на международной арене. Таджикистан очень активно приглашает к сотрудничеству и предлагает самые разные его форматы. Страна поражает динамикой своего развития. И полагаю, что здесь мы тоже найдём точки роста.

Радий Хабиров

Глава республики отметил, что Башкортостан планирует развивать с Таджикистаном торгово-экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество, совместные проекты в сфере туризма.

— У нас много планов, важно работать последовательно и ответственно. Уверен, у нас всё получится, — резюмировал руководитель республики.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше