Глава Башкирии Радий Хабиров подвёл итоги визита в Таджикистан

Руководитель региона работал в Душанбе в составе официальной делегации России, которую возглавил Президент страны Владимир Путин.
В рамках визита Глава Башкортостана провел ряд деловых встреч, посетил площадку будущего Российско-Таджикистанкого индустриального парка и принял участие в подписании инвестсоглашения о его создании. Обмен экземплярами документа состоялся в присутствии глав двух государств — Президента России Владимира Путина и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Мы работаем в составе официальной делегации Российской Федерации. И то, что Башкортостан представлен здесь, считаю высокой оценкой деятельности республики на внешнеэкономическом треке.
Руководитель региона подчеркнул, что визит в Таджикистан открывает новую страницу в отношениях Башкортостана с этой страной.
Нельзя стоять на месте, надо искать новых партнёров на международной арене. Таджикистан очень активно приглашает к сотрудничеству и предлагает самые разные его форматы. Страна поражает динамикой своего развития. И полагаю, что здесь мы тоже найдём точки роста.
Глава республики отметил, что Башкортостан планирует развивать с Таджикистаном торгово-экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество, совместные проекты в сфере туризма.
— У нас много планов, важно работать последовательно и ответственно. Уверен, у нас всё получится, — резюмировал руководитель республики.