ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона

Генпрокуратура Молдавии сообщила в марте, что Платон был задержан в Великобритании. Молдавия запросила его экстрадицию. В среду молдавские Telegram-каналы сообщили, что Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог. Сумма залога составит 330 тысяч фунтов. Платон в 2017 году был приговорён в Молдавии к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. В июне 2020 года суд, однако, решил приостановить исполнение наказания и отпустил бизнесмена. Годом позже прокуратура Молдавии отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу. Бизнесмен перебрался в Лонодон.