Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

El País: Трамп стал одним из 338 кандидатов на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп есть в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира, пишет испанская газета El País.

Источник: Reuters

В статье говорится, что в 2025 году на рассмотрение поступило в общей сложности 338 кандидатов на Нобелевскую премию мира, среди которых 244 физических лица и 94 организации.

Уточняется, что сам список не публикуется. Однако то, что в нём есть американский лидер, подтвердила директор Института исследований мира в Осло (PRIO) Нина Грегер, отмечает издание.

Она также не исключила, что Трамп может стать обладателем Нобелевской премии, но подчеркнула, что считает это маловероятным.

Ранее газета Le Monde писала, что Нобелевский комитет провёл своё последнее заседание в понедельник, 6 октября, выбрав лауреата премии мира 2025 года до заключения соглашения по сектору Газа.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше