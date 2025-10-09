El País: Трамп стал одним из 338 кандидатов на Нобелевскую премию мира

В статье говорится, что в 2025 году на рассмотрение поступило в общей сложности 338 кандидатов на Нобелевскую премию мира, среди которых 244 физических лица и 94 организации.
Уточняется, что сам список не публикуется. Однако то, что в нём есть американский лидер, подтвердила директор Института исследований мира в Осло (PRIO) Нина Грегер, отмечает издание.
Она также не исключила, что Трамп может стать обладателем Нобелевской премии, но подчеркнула, что считает это маловероятным.
Ранее газета Le Monde писала, что Нобелевский комитет провёл своё последнее заседание в понедельник, 6 октября, выбрав лауреата премии мира 2025 года до заключения соглашения по сектору Газа.