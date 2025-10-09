Румынский генерал готов оказать военную помощь Молдове: Но отметил, что «Бухарест действует и в режиме ограничений, накладываемых союзными обязательствами по НАТО» — на самом деле он не верит

При этом он выразил уверенность, что в случае нападения России на Румынию, то румынское государство окажет сопротивление по примеру Украины, однако тут же подчеркнул, что хоть и считает Россию «непредсказуемым государственным актором» и «Генштаб принимает во внимание все угрозы безопасности», однако «нападение России на государство-член НАТО мы считаем маловероятным, но мы, военные, не можем исключать варианты» развития событий в любом направлении: