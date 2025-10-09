Румынский генерал готов оказать военную помощь Молдове: Но отметил, что «Бухарест действует и в режиме ограничений, накладываемых союзными обязательствами по НАТО» — на самом деле он не верит

В случае, если Республика Молдова подвергнется военной агрессии, Румыния «поможет абсолютно всем, что понадобится Молдове и её армии», заявил начальник румынского Генерального штаба Георгицэ Влад.
Генерал указал, что в Румынии принят закон, что «в случае конфликта румынское государство должно оказать помощь румынским гражданам за пределами своих национальных границ», но отметил, что Бухарест действует и в режиме ограничений, накладываемых союзными обязательствами по НАТО:
«Румыния имеет политические, военные и иные инструменты, чтобы поддержать Республику Молдова и население, особенно румынских граждан Молдовы».
В настоящем же «румынская армия помогает Республике Молдова и молдавской армии развивать соответствующий оборонный потенциал. У нас много совместных программ обучения, у нас много программ развития потенциала, мы помогаем молдавской армии развивать свой оборонный потенциал».
При этом он выразил уверенность, что в случае нападения России на Румынию, то румынское государство окажет сопротивление по примеру Украины, однако тут же подчеркнул, что хоть и считает Россию «непредсказуемым государственным актором» и «Генштаб принимает во внимание все угрозы безопасности», однако «нападение России на государство-член НАТО мы считаем маловероятным, но мы, военные, не можем исключать варианты» развития событий в любом направлении:
«Я не верю в прямую осознанную атаку со стороны России. Или не в близлежащий период времени».
Оценивая безопасность всего блока НАТО, генерал сказал, что не очень понимает почему столько внимания приковано к Прибалтике и почему её считают «наиболее уязвимой» перед нападением, в то время как на его взгляд юго-восточная часть блока испытывает куда большие военные риски.
Георгицэ Влад сообщил, что «Россия очень хорошо знает, что у нас хорошо защищено воздушное пространство и территориальная целостность — они это знают, очень хорошо знают», а также, что никем не ставились под сомнения гарантии безопасности, которые даёт НАТО.
Начальник Генштаба подчеркнул, что обороноспособность имеет свою цену и довольно высокую, а «нарративы, что лучше инвестировать в образование, культуру, медицину» являются дезинформацией и «российский когнитивной войной против умов наших граждан». При этом он считает, что у Румынии «достаточная обороноспособность» в настоящий момент, уточняет romania_ru.