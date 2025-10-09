Постпред США при НАТО заявил о мощном оружии, которое еще не передано Киеву

Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о наличии у Вашингтона современных видов вооружений, которые пока не поставлялись Киеву, но обладают значительным поражающим потенциалом в случае их применения. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Риге.