Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред США при НАТО заявил о мощном оружии, которое еще не передано Киеву

Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о наличии у Вашингтона современных видов вооружений, которые пока не поставлялись Киеву, но обладают значительным поражающим потенциалом в случае их применения. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Риге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — цитируют Уитакера «РИА Новости».

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk находится на стадии обсуждения, а итоговое решение по нему примет президент Дональд Трамп.

В начале октября американский лидер пояснил, что перед принятием окончательного решения по передаче Киеву Tomahawk ему необходимо понимание целей их использования. Трамп тогда заявил, что поставка этих крылатых ракет Украине не направлена на обострение конфликта.

Кремль же считает возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше