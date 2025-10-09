Постпред США при НАТО заявил о мощном оружии, которое еще не передано Киеву

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — цитируют Уитакера «РИА Новости».
В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk находится на стадии обсуждения, а итоговое решение по нему примет президент Дональд Трамп.
В начале октября американский лидер пояснил, что перед принятием окончательного решения по передаче Киеву Tomahawk ему необходимо понимание целей их использования. Трамп тогда заявил, что поставка этих крылатых ракет Украине не направлена на обострение конфликта.
Кремль же считает возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации.