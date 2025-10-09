Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тела убитых лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара и Яхьи Синвара, как ожидается, не будут возвращены в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Источник: AP 2024

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль — отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.

«Тела убитых лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммеда Синвара, как ожидается, не будут выданы в рамках соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в публикации.

В мае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию Мухаммеда Синвара. В октябре 2024 года Яхья Синвар был убит танковым огнем.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше