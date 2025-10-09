Ричмонд
Трамп пообещал «грандиозные события» на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события», об этом глава государства рассказал в интервью газете New York Post.

Источник: Reuters

«Это великое время для Израиля и всего Ближнего Востока, и я, вероятно, отправлюсь туда в воскресенье вечером», — сказал Трамп в телефонном интервью изданию, состоявшемся спустя несколько часов после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Он заверил, что предстоящая неделя ознаменует собой «грандиозные события» для ближневосточного региона.

Американский лидер ранее объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль — отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.

