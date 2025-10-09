Путин сообщил, что Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL

«Наш президент в очередной раз последовал лозунгу: “Честность — лучшая политика”. Он четко рассказал, что стало причиной катастрофы азербайджанского самолета. Надо сказать, что отношения наших стран осложнились именно после нее. Таким образом, президент признал, что наша вина в этой катастрофе тоже есть. Говорю “тоже”, потому что основой этой катастрофы были действия Украины», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.