Гутерриш: страны ООН должны обеспечить финансирование гуманитарных операций в Газе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижение реального прогресса в вопросе сектора Газа требует не только прекращения огня, но и полноценного доступа в анклав гуманитарных работников и надлежащего финансирования странами их деятельности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует ТАСС.
«Чтобы превратить перемирие в реальный прогресс нам необходимо нечто большее, чем прекращение огня. Нам нужен полноценный, безопасный и устойчивый доступ для гуманитарных работников, устранение бюрократии и препятствий, восстановление гражданской инфраструктуры. Нам также необходимо, чтобы страны — члены ООН гарантировали надлежащее финансирование гуманитарных операций, чтобы удовлетворить огромные нужды», — сказал он журналистам в штаб-квартире всемирной организации.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».-0-