Гутерриш: страны ООН должны обеспечить финансирование гуманитарных операций в Газе

«Чтобы превратить перемирие в реальный прогресс нам необходимо нечто большее, чем прекращение огня. Нам нужен полноценный, безопасный и устойчивый доступ для гуманитарных работников, устранение бюрократии и препятствий, восстановление гражданской инфраструктуры. Нам также необходимо, чтобы страны — члены ООН гарантировали надлежащее финансирование гуманитарных операций, чтобы удовлетворить огромные нужды», — сказал он журналистам в штаб-квартире всемирной организации.