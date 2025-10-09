Белорусский дипломат: Польша и Литва стали главной причиной миграционной катастрофы на их границах

Для возобновления диалога Беларусь пригласила широкий круг государств, включая имеющие общую границу соседние страны ЕС, на международную конференцию по противодействию нелегальной миграции. Она прошла в 2024 году в Минске, однако представители Польши и Литвы не приняли в ней участие. «Прямое приглашение Беларуси к диалогу о сотрудничестве в очередной раз было отклонено, — констатировал Вадим Пахомчик. — Целью конференции являлось стремление Беларуси активизировать сотрудничество по борьбе с нелегальной миграцией в регионе, привлечь внимание к возможностям его улучшения посредством вовлечения соседних стран ЕС, что позволило бы обеспечить большую эффективность как в борьбе с преступностью, так и в ответе на гуманитарные нужды нелегальных мигрантов».