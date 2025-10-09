Белорусский дипломат: Польша и Литва стали главной причиной миграционной катастрофы на их границах

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва являются главной причиной гуманитарной катастрофы на их границах с Беларусью. Об этом заявил советник посольства Беларуси в Австрии Вадим Пахомчик на конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский дипломат призвал бороться с нелегальной миграцией путем диалога, а не возведением заграждений.
Во время конференции представитель Беларуси воспользовался правом на ответ в связи с высказываниями делегаций Польши и Литвы о якобы имеющихся миграционных угрозах, включая инструментализацию миграции, на общих с Беларусью границах.
«Мы уже неоднократно высказывались по этому вопросу. Мы сожалеем, что делегации Польши и Литвы вновь использовали данную международную площадку для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Мы категорически не согласны с высказываниями делегаций Польши и Литвы. Беларусь выступает за активное сотрудничество и скоординированные действия с имеющими общую границу соседними странами ЕС по общемировой миграционной проблематике и призывает отказаться от необоснованного и политически мотивированного курса, в основе которого лежат обвинения в якобы инструментализации миграции», — сказал Вадим Пахомчик.
Он подчеркнул, что Беларусь активно противодействует нелегальной миграции, в то же время Польша и Литва подменяют реальный диалог с белорусскими властями строительством заборов и других технических средств охраны границы, идут по пути конфронтации и милитаризации пограничной инфраструктуры.
«Польша и Литва являются главной причиной гуманитарной катастрофы мигрантов на их границах с белорусским государством, — заявил белорусский дипломат. — Польские и литовские власти применяют практику силового выталкивания мигрантов на территорию Беларуси, в результате чего десятки мигрантов убиты, сотни ранены. Из-за действий пограничных служб и сил правопорядка Польши и Литвы нелегальные мигранты продолжают получать увечья и гибнуть».
Для возобновления диалога Беларусь пригласила широкий круг государств, включая имеющие общую границу соседние страны ЕС, на международную конференцию по противодействию нелегальной миграции. Она прошла в 2024 году в Минске, однако представители Польши и Литвы не приняли в ней участие. «Прямое приглашение Беларуси к диалогу о сотрудничестве в очередной раз было отклонено, — констатировал Вадим Пахомчик. — Целью конференции являлось стремление Беларуси активизировать сотрудничество по борьбе с нелегальной миграцией в регионе, привлечь внимание к возможностям его улучшения посредством вовлечения соседних стран ЕС, что позволило бы обеспечить большую эффективность как в борьбе с преступностью, так и в ответе на гуманитарные нужды нелегальных мигрантов».
Дипломат подчеркнул, что Беларусь продолжит в духе открытости системное взаимодействие с профильными учреждениями системы ООН (УВКБ, МОМ, УВКПЧ, ЮНИСЕФ, МККК и др.), чтобы эффективно дополнять национальные усилия в решении проблемы нелегальной миграции и оказании необходимой помощи мигрантам.
«Белорусская сторона в очередной раз призывает прекратить политизацию проблемы нелегальной миграции и практику выдавливания мигрантов и вернуться к нормальному режиму сотрудничества, в первую очередь в интересах обеспечения прав мигрантов», — подытожил Вадим Пахомчик. -0-
Фото МИД.