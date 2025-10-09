Заседание правительства Израиля по одобрению сделки с ХАМАС перенесено на два часа

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание правительства Израиля для голосования по соглашению о прекращении огня в секторе Газа было перенесено на 20.00 по местному времени. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Ранее сообщалось, что заседание начнется в 18.00 по местному времени.
По информации Reuters, в египетском Шарм-эш-Шейхе 9 октября стороны подписали соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников в рамках первой фазы инициативы президента США Дональда Трампа.
Согласно соглашению, боевые действия прекратятся, Израиль частично выведет свои войска из Газы, а ХАМАС освободит удерживаемых израильских заложников в обмен на заключенных, которые находятся в Израиле. Источник, осведомленный о деталях соглашения, сообщил, что израильские войска начнут отвод в течение 24 часов после подписания соглашения.
Тем временем в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что соглашение вступит в силу только после его ратификации израильским кабинетом министров. -0-