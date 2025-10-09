Неопознанный беспилотник заметили над авиабазой НАТО на западе Германии

По информации журнала, радары зафиксировали БПЛА в зоне безопасности базы в среду, 8 октября, около 19.00 по местному времени (20.00 по минскому времени). Беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой. На базе была немедленно объявлена тревога, на место прибыли военные и полиция. Установить тип дрона и обнаружить того, кто его запустил, пока не удалось.