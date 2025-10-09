Ричмонд
Трамп верит, что сделка по Украине пополнит список урегулированных им конфликтов

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт станет «девятым» в списке геополитических столкновений, которые удалось урегулировать при его участии. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в Белом доме, посвященном мирному соглашению по Газе.

Источник: Reuters

8 октября Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось достичь соглашения по прекращению огня в Газе.

По его словам, была достигнута договоренность по освобождению заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса». Они должны быть освобождены в рамках первого этапа более широкого плана по Газе. Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем подтвердил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. По его словам, заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.

Между тем агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя палестинцев вечером 9 октября сообщило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа еще не подписано из-за разногласий по списку имен палестинских заключенных, подлежащих обмену.

