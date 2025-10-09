Трамп верит, что сделка по Украине пополнит список урегулированных им конфликтов

По его словам, была достигнута договоренность по освобождению заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса». Они должны быть освобождены в рамках первого этапа более широкого плана по Газе. Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем подтвердил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. По его словам, заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.