Порт Роттердама прекратил обслуживать контейнеровозы из-за забастовки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с контейнеровозами в порту Роттердама парализована из-за продолжающейся забастовки докеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря гавани Сигрид Хесселинк.
«Из-за забастовки докеров мы в данный момент не можем обслуживать контейнерные суда. Морские операции в терминалах порта полностью остановлены, так как контейнеры нельзя ни закрепить, ни снять», — сказала пресс-секретарь.
При этом, по ее словам, другие портовые операции проводятся «в основном в обычном режиме» и ранее разгруженные контейнеры «продолжают отправляться вглубь страны автотранспортом, по железной дороге и внутренним водным путям».
По данным пресс-службы порта, «в районе якорной стоянки входа в гавань ожидают 13 контейнеровозов — как глубоководных, так и фидерных». Хесселинк подчеркнула, что обычно в ожидании находятся не более шести-семи судов.
«Мы надеемся, что порт и профсоюзы докеров в ближайшее время достигнут соглашения и работа в терминалах гавани возобновится», — добавила пресс-секретарь.
Забастовка докеров, занимающихся креплением контейнеров, началась 8 октября. Представляющий их интересы профсоюз FNV требует от администрации порта повышения зарплаты на 7% и индексации окладов по уровню инфляции. Руководство компаний-операторов Matrans и ILS считает требования сотрудников чрезмерными и предупреждает, что остановка работы гавани может нанести серьезный ущерб экономике. Порт Роттердама является крупнейшим в Европе и проводит более 14 млн контейнерных операций в год. -0-