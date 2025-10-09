Порт Роттердама прекратил обслуживать контейнеровозы из-за забастовки

Забастовка докеров, занимающихся креплением контейнеров, началась 8 октября. Представляющий их интересы профсоюз FNV требует от администрации порта повышения зарплаты на 7% и индексации окладов по уровню инфляции. Руководство компаний-операторов Matrans и ILS считает требования сотрудников чрезмерными и предупреждает, что остановка работы гавани может нанести серьезный ущерб экономике. Порт Роттердама является крупнейшим в Европе и проводит более 14 млн контейнерных операций в год. -0-