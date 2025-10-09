В ГД внесли проект о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности

Госдума рассмотрит законопроект о страховании самозанятых от временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба государственного органа власти.
Предлагается установить размер страховой суммы в размере 35 тысяч рублей с ежемесячным взносом 1 344 рубля или 50 тысяч рублей с ежемесячным платежом 1 920 рублей. Отмечается, что уплата страховых взносов будет добровольной. Но благодаря ей самозанятые смогут получать поддержку от государства в случае временной нетрудоспособности.
Ранее KP.RU сообщил, что в Совфеде предложили отменить самозанятость. Однако позже эта инициатива не была поддержана. В России решили оставить все как есть как минимум до конца 2028 года. Однако все же некоторые корректировки в законодательство в отношении самозанятых могут быть внесены.