В ГД внесли проект о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности

Ранее KP.RU сообщил, что в Совфеде предложили отменить самозанятость. Однако позже эта инициатива не была поддержана. В России решили оставить все как есть как минимум до конца 2028 года. Однако все же некоторые корректировки в законодательство в отношении самозанятых могут быть внесены.