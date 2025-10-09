Медведев рассказал об общей борьбе России и КНДР против угроз Запада

Россия и КНДР совместно противостоят угрозам со стороны коллективного Запада и стремятся к установлению справедливого миропорядка. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Наши страны вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка», — отметил российский политик.
Медведев подчеркнул, что отношения стратегического партнерства между Россией и КНДР в настоящее время достигли исторически высокого уровня.
Ранее KP.RU писал, что Дмитрий Медведев поблагодарил главу Северной Кореи Ким Чен Ына за принятые союзнические решения, которые способствуют укреплению двустороннего сотрудничества. Политик уточнил, что Россия ценит твердую поддержку со стороны КНДР в проведении специальной военной операции, отметив совместные действия российских и северокорейских бойцов при освобождении Курской области.