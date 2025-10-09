Токаев заявил, что Россия всегда была и будет стратегическим партнёром Казахстана

«Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяжённая в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана», — заявил Токаев.