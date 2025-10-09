Путин обсуждал с Алиевым задержанных в Баку россиян

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня, когда в Екатеринбурге прошел рейд. Силовики задержали около 50 человек, погибли два гражданина Азербайджана. После этого были задержаны два сотрудника российского агентства «Sputnik Азербайджан». Их отпустили под подписку о невыезде. 1 июля полиция в Баку арестовала нескольких россиян по делу о контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. В числе задержанных оказались бывшие сотрудники крупных российских компаний и IT-специалисты. На судебном заседании на лицах фигурантов были видны гематомы и кровоподтеки.