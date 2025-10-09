МИД заявил о выдворении 2100 нелегалов из Беларуси за первое полугодие 2025

Пахомчик обратил внимание, что из страны в 2024 году выдворено примерно 5,5 тысячи иностранцев, а в списке оказались более 7,5 тысячи лиц. Указанная тенденция, заметил он, сохраняется и в первом полугодии 2025 года. Так, за данный период было выдворено более 2,1 тысячи, а в список попали 2,8 тысячи.