МИД заявил о выдворении 2100 нелегалов из Беларуси за первое полугодие 2025 года. Подробности озвучил советник белорусского посольства в Австрии Вадим Пахомчик во время выступления в Вене на конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Об этом пишет Sputnik.by.
По словам дипломата, Беларусь из-за своего географического расположения является транзитным коридором, которым нелегалы следуют в западные страны из Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также Азии.
Вадим Пахомчик уточнил: несмотря на введенные санкции, которые в том числе касаются ограничений в передвижении через наземную и воздушную границу с европейскими странами, Беларусь активно противодействует незаконной миграции.
Дипломат отметил, что белорусские правоохранители ведут постоянную работу, связанную с выявлением и ликвидацией каналов незаконной миграции. Он заметил, что все нелегалы в стране привлекаются к ответственности и выдворяются с включением в список лиц, которым запрещен или нежелателен въезд в Беларусь.
Пахомчик обратил внимание, что из страны в 2024 году выдворено примерно 5,5 тысячи иностранцев, а в списке оказались более 7,5 тысячи лиц. Указанная тенденция, заметил он, сохраняется и в первом полугодии 2025 года. Так, за данный период было выдворено более 2,1 тысячи, а в список попали 2,8 тысячи.
Вместе с тем, с 2021 года и по первое полугодие 2025 года, пограничная служба завела в 132 уголовных дела в отношении 298 граждан за организацию незаконной миграции.
Тем временем в Израиле из сексуального рабства освободили группу белорусок и других девушек из стран СНГ: «Организатор пытался скрыться в Сербии».
Ранее МВД Беларуси прокомментировало видео с мигрантом из Афганистана с ампутированной рукой: «Не соответствует действительности».
Кроме того, «Белнефтехим» опроверг снижение качества топлива для России.