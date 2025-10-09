Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал прилететь в Египет ради подписания соглашения по Газе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о планируемом визите в Египет, где намерен лично присутствовать при подписании ключевого соглашения по урегулированию конфликта в Газе. Об этом он сказал на заседании кабмина в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моём присутствии, официальное», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома анонсировал, что операция по освобождению заложников намечена на начало следующей недели, предположительно в понедельник или вторник. Трамп также высказал уверенность в том, что достигнутое соглашение может стать фундаментом для установления прочного мира в ближневосточном регионе. Кроме того, он заверил, что будет проведено восстановление сектора Газа.

Ранее Трамп сообщил, что израильская сторона дала согласие на предложенную Вашингтоном линию отвода сил в секторе Газа. По его словам, для вступления перемирия в силу требуется подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Трамп отметил, что линия отвода сил была согласована с Израилем и направлена в ХАМАС для рассмотрения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше