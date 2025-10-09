Трамп пообещал прилететь в Египет ради подписания соглашения по Газе

Глава Белого дома анонсировал, что операция по освобождению заложников намечена на начало следующей недели, предположительно в понедельник или вторник. Трамп также высказал уверенность в том, что достигнутое соглашение может стать фундаментом для установления прочного мира в ближневосточном регионе. Кроме того, он заверил, что будет проведено восстановление сектора Газа.