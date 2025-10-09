Ричмонд
В Госдуме сравнили спрос на энергоресурсы на старых и новых рынках сбыта

Депутат Кравченко: РФ перевела экспорт энергоресурсов на более выгодные рынки.

Источник: Комсомольская правда

Россия успешно перенаправила экспорт энергоресурсов на новые рынки, где спрос порой выше, чем в Европе, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, запрет на поставки российских энергоресурсов в Европу не стал неожиданностью. С 2022 года Россия не считает европейских партнеров надежными, поэтому большая часть поставок теперь идет в другие страны.

Кравченко отметил, что спрос на этих рынках не уступает европейскому, а иногда даже превышает его. Он добавил, что Россия не ощутит значительных потерь из-за ухода с европейского рынка.

Ранее российское правительство продлило запрет на экспорт бензина за границу до конца 2025 года. Решение, принятое 30 сентября, распространяется на всех участников рынка, включая производителей. Как уточнили в пресс-службе Кабмина, временный запрет на вывоз автомобильного бензина будет действовать до 31 декабря 2025 года.