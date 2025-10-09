Украинские власти стремятся убрать все упоминания о Бородинской битве, что вызвало резкую критику в России. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru назвала такие действия Киева неприемлемыми.
«Хочется сказать, что они сошли с ума, что до такого дошли. Они, конечно, будут переписывать всячески историю, чтобы совершенно везде, где только можно, не делать героем русский народ», — отметила Журова.
Депутат отметила, что попытки стереть память о Бородинской битве — это искажение исторических фактов. Журова выразила надежду, что будущие поколения на Украине исправят эту ситуацию.
Ранее Институт национальной памяти Украины объявил Бородинскую битву символом «российского империализма». Организация потребовала от местных властей ликвидировать все объекты, связанные с этим событием, в рамках так называемой декоммунизации.