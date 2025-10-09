Рыженков призвал коллег по СНГ продвигать общие интересы на региональном и международном уровнях

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в формате СНГ.
Министр иностранных дел Беларуси призвал к дальнейшему проведению скоординированной политики для продвижения общих интересов как на региональном уровне, так и на международных площадках. В качестве позитивного примера реализации такого подхода он назвал принятие по инициативе Беларуси заявления глав государств СНГ по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.
В своем выступлении Максим Рыженков также отметил необходимость широко информировать о достижениях Содружества и его способности к совместному противодействию современным вызовам и угрозам.
Максим Рыженков приветствовал одобрение Советом министров иностранных дел проекта решения Совета глав государств о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. Он также отметил, что Беларусь рассчитывает на подписание в скором времени очередной дорожной карты сотрудничества между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. По словам главы белорусского МИД, Содружество может получить «добавленную стоимость» и от учреждения формата «СНГ+».
Министр иностранных дел пригласил коллег присоединиться к III Минской конференции по евразийской безопасности, которая состоится в столице Беларуси 28−29 октября.
Всего на заседании СМИД СНГ было рассмотрено 16 вопросов. После одобрения 11 документов были внесены для дальнейшего рассмотрения Советом глав государств СНГ, еще три документа — Советом глав правительств СНГ.
Стороны приняли решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 17 апреля 2026 года в Калининграде.
Кроме того, состоялся целый ряд кратких встреч главы МИД Беларуси с рядом глав внешнеполитических ведомств государств — участников СНГ. -0-
