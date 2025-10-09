Рыженков призвал коллег по СНГ продвигать общие интересы на региональном и международном уровнях

Максим Рыженков приветствовал одобрение Советом министров иностранных дел проекта решения Совета глав государств о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. Он также отметил, что Беларусь рассчитывает на подписание в скором времени очередной дорожной карты сотрудничества между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. По словам главы белорусского МИД, Содружество может получить «добавленную стоимость» и от учреждения формата «СНГ+».