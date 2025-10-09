Песков рассказал, что Путин с Алиевым обсудили все острые вопросы

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на встрече с Алиевым прокомментировал причины крушения самолета авиакомпании AZAL в 2024 году. После анализа событий лидер России отметил, что в день катастрофы российские военные зафиксировали пересечение воздушной границы страны дронами ВСУ. В ходе их нейтрализации две ракеты российских систем ПВО взорвались вблизи самолета, однако не причинили ему прямого ущерба.