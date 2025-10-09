Ричмонд
Песков рассказал, что Путин с Алиевым обсудили все острые вопросы

Актуальные темы на переговорах Путина и Алиева были затронуты в позитивном ключе.

Источник: Комсомольская правда

В ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидер России Владимир Путин обсудил широкий спектр актуальных и острых вопросов двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью «Ведомости».

Отвечая на вопрос о том, поднималась ли на встрече тема задержанных в Баку российских граждан и готов ли Азербайджан их освободить, Песков ответил: «Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе».

Песков отметил, что диалог носил всесторонний характер и был направлен на укрепление сотрудничества и урегулирование спорных вопросов между Москвой и Баку.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на встрече с Алиевым прокомментировал причины крушения самолета авиакомпании AZAL в 2024 году. После анализа событий лидер России отметил, что в день катастрофы российские военные зафиксировали пересечение воздушной границы страны дронами ВСУ. В ходе их нейтрализации две ракеты российских систем ПВО взорвались вблизи самолета, однако не причинили ему прямого ущерба.

