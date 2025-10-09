Путин обсудил с Алиевым задержанных в Баку россиян

В конце июня на территории Азербайджанской Республики были задержаны семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», являющегося частью медиагруппы «Россия сегодня». Указанные действия правоохранительных органов были осуществлены без предъявления официальных обвинений или предоставления мотивированных объяснений. В числе задержанных оказались руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок четыре месяца.