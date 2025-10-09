Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто заявил, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью

Сийярто заявил, что Венгрия не желает видеть Украину в ЕС и НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о возможности вступления страны в Европейский союз, игнорируя вето Будапешта.

По словам Сийярто, Зеленский «полностью утратил связь с реальностью», что объясняет его резкие заявления о присоединении Украины к ЕС.

«Это будете решать не вы», — приводит слова Сийярто издание Magyar Nemzet.

Министр подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно членами ЕС и должны утверждаться единогласно.

«Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран. Венгры уже приняли решение: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО, и они не станут», — добавил Сийярто.

Ранее журналист Боуз назвал Зеленского бредящим диктатором.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше