Сийярто заявил, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о возможности вступления страны в Европейский союз, игнорируя вето Будапешта.
По словам Сийярто, Зеленский «полностью утратил связь с реальностью», что объясняет его резкие заявления о присоединении Украины к ЕС.
«Это будете решать не вы», — приводит слова Сийярто издание Magyar Nemzet.
Министр подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно членами ЕС и должны утверждаться единогласно.
«Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран. Венгры уже приняли решение: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО, и они не станут», — добавил Сийярто.
Ранее журналист Боуз назвал Зеленского бредящим диктатором.