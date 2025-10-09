Прикоснуться к богатой и яркой культуре страны. Посол Индии рассказал о важности программы ITEC

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия уделяет особое внимание повышению квалификации как своих специалистов, так и из дружественных стран-партнеров. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Ашок Кумар, выступая 9 октября на Дне ITEC в Минске, сообщает БЕЛТА.
Обучение в Индии по программе ITEC прошли 360 специалистов из Беларуси за более чем 30 лет.
«Индия всегда была позитивной движущей силой на мировой арене. Наш подход к поддержке развития и наша модель развития двусторонних отношений основаны на понимании конкретных потребностей наших стран-партнеров в области развития. Мы неизменно уделяем особое внимание повышению квалификации и развитию человеческих ресурсов наших дружественных государств. Индия всегда отдавала приоритет совместной работе во всех своих взаимодействиях в области развития», — подчеркнул дипломат.
Посол отметил: «Индийская программа технического и экономического сотрудничества (ITEC) — важнейшая программа сотрудничества в области развития, реализуемая правительством Индии и администрируемая Министерством иностранных дел Индии. Это ведущая программа, направленная на развитие потенциала всех дружественных нам стран. ITEC была основана в 1964 году, менее чем через два десятилетия после обретения Индией независимости, и все наверняка знают о сложностях в области экономики и развития, с которыми столкнулась Индия в то время».
Он также обратил внимание, что несмотря на эти трудности, Индия твердо верила в принцип «Весь мир — одна семья» и стремилась поделиться своим опытом развития со всеми дружественными странами, разделяющими ее взгляды.
«Таким образом, ITEC превратился в одну из старейших институциональных структур, занимающихся повышением квалификации различных государственных служащих и специалистов как в гражданском, так и в оборонном секторе», — заметил глава дипломатической миссии.
В данной программе участвуют и белорусские специалисты.
Посол подчеркнул, что ITEC позволяет также прикоснуться к богатой культуре Индии. -0-