Прикоснуться к богатой и яркой культуре страны. Посол Индии рассказал о важности программы ITEC

Посол отметил: «Индийская программа технического и экономического сотрудничества (ITEC) — важнейшая программа сотрудничества в области развития, реализуемая правительством Индии и администрируемая Министерством иностранных дел Индии. Это ведущая программа, направленная на развитие потенциала всех дружественных нам стран. ITEC была основана в 1964 году, менее чем через два десятилетия после обретения Индией независимости, и все наверняка знают о сложностях в области экономики и развития, с которыми столкнулась Индия в то время».