Трамп: Белый дом будет отказываться от программ демократов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что негативные последствия перебоев в работе американского правительства в отсутствие бюджета еще предстоит ощутить.
«Остановка правительства вредит. Она не вредит пока, еще рано, но будет хуже», — сказал он заседании в Белом доме.
Трамп также предупредил, что намерен сокращать расходы за счет отказа от программ демократов.
«У нас будут сокращения программ демократов, постоянные», — сказал президент США.
Напомним, шатдаун в США произошел в среду, 1 октября, из-за разногласий в сенате между Республиканской и Демократической партиями, касающихся принятия бюджета. 9 октября сенат США в седьмой раз отклонил их законопроекты о продлении финансирования правительства. Таким образом, шатдаун продолжается вторую неделю.