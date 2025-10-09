Ричмонд
Трамп: Белый дом будет отказываться от программ демократов

Президент США предупредил о негативных последствиях перебоев в работе правительства.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что негативные последствия перебоев в работе американского правительства в отсутствие бюджета еще предстоит ощутить.

«Остановка правительства вредит. Она не вредит пока, еще рано, но будет хуже», — сказал он заседании в Белом доме.

Трамп также предупредил, что намерен сокращать расходы за счет отказа от программ демократов.

«У нас будут сокращения программ демократов, постоянные», — сказал президент США.

Напомним, шатдаун в США произошел в среду, 1 октября, из-за разногласий в сенате между Республиканской и Демократической партиями, касающихся принятия бюджета. 9 октября сенат США в седьмой раз отклонил их законопроекты о продлении финансирования правительства. Таким образом, шатдаун продолжается вторую неделю.

