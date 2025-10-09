Ричмонд
В Минторге США назвали фактор, который станет ключевым в завершении конфликта на Украине

Латник: энергетика сыграет ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Энергетический сектор станет ключевым элементом усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства торговли США Говард Латник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.

«У нас есть еще один вопрос, который, я знаю, вы [Дональд Трамп] хотите завершить, связанный с Россией и Украиной. Энергетика будет играть в нем ключевую роль», — сказал глава Минторга США.

Латник отметил, что вопрос энергетической политики и поставок ресурсов рассматривается как стратегический инструмент, способный существенно повлиять на дипломатические усилия и добиться прогресса в достижении мира на территории Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Американский лидер затронул украинскую тему, обсуждая свою возможную номинацию на Нобелевскую премию мира. По его словам, администрация США под его руководством уже «урегулировала семь вооруженных конфликтов и приближается к завершению восьмого» — в секторе Газа.

