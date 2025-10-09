В Минторге США назвали фактор, который станет ключевым в завершении конфликта на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Американский лидер затронул украинскую тему, обсуждая свою возможную номинацию на Нобелевскую премию мира. По его словам, администрация США под его руководством уже «урегулировала семь вооруженных конфликтов и приближается к завершению восьмого» — в секторе Газа.