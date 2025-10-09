Ричмонд
Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку

Вопрос о задержании российских граждан в Баку поднимался в ходе переговоров между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — сказал представитель Кремля «Ведомостям».

Напряжённость в российско-азербайджанских отношениях резко возросла в конце июня после событий в Екатеринбурге. Рейд силовиков привёл к задержанию около 50 человек и гибели двух азербайджанских граждан. А в середине июля в Баку арестовали группу россиян, состоящую из релокантов, туристов и айтишников. Их подозревают в якобы участии в незаконном обороте наркотиков, организации транзита запрещённых веществ из Ирана и киберпреступлениях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

