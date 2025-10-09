Ричмонд
В США скоро может не хватить средств на переоснащение своего ядерного арсенала

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшую неделю у США закончится финансирование на переоснащение своего ядерного арсенала из-за продолжающегося шатдауна. Об этом заявил 9 октября министр энергетики США Крис Райт, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано», — отметил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.

По словам Райта, лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер действует безответственно, препятствуя принятию временного бюджета для возобновления финансирования правительства.

В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. -0-

