Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет

Президент США заявил ранее, что в воскресенье может отправиться в Египет.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп сообщил о возможном подписании соглашения по Газе в Египте во время его предполагаемой поездки в воскресенье.

«Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моем присутствии, официальное», — сказал Трамп на встрече с членами своего кабинета в Белом доме.

До этого Трамп упоминал о своей вероятной поездке в Египет в воскресенье.

Трамп ранее обнародовал план из 20 пунктов для разрешения кризиса в Газе. Центральным моментом инициативы является немедленное прекращение боевых действий в обмен на освобождение удерживаемых лиц в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и другие группировки должны отказаться от любой роли в управлении Газой, будь то прямая или косвенная. Управление территорией должно перейти к технократическому кабинету под надзором международной организации.

