Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет

Трамп ранее обнародовал план из 20 пунктов для разрешения кризиса в Газе. Центральным моментом инициативы является немедленное прекращение боевых действий в обмен на освобождение удерживаемых лиц в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и другие группировки должны отказаться от любой роли в управлении Газой, будь то прямая или косвенная. Управление территорией должно перейти к технократическому кабинету под надзором международной организации.