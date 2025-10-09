Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет

Американский президент Дональд Трамп сообщил о возможном подписании соглашения по Газе в Египте во время его предполагаемой поездки в воскресенье.
«Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моем присутствии, официальное», — сказал Трамп на встрече с членами своего кабинета в Белом доме.
До этого Трамп упоминал о своей вероятной поездке в Египет в воскресенье.
Трамп ранее обнародовал план из 20 пунктов для разрешения кризиса в Газе. Центральным моментом инициативы является немедленное прекращение боевых действий в обмен на освобождение удерживаемых лиц в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и другие группировки должны отказаться от любой роли в управлении Газой, будь то прямая или косвенная. Управление территорией должно перейти к технократическому кабинету под надзором международной организации.