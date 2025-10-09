Трамп пообещал восстановить сектор Газа

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения мирной сделки сектор Газа будет восстановлен, чтобы вновь стать «пригодным для проживания» людей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно», — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.
«Сектор Газа будет постепенно перестроен. В этом регионе есть государства с огромными ресурсами, и даже небольшая их часть способна творить чудеса. Думаю, мы увидим, как многие страны внесут значительный вклад и помогут все обустроить», — добавил американский лидер.
Трамп также подчеркнул, что в ходе его визита в Египет, который может состояться 12 октября, будет подписана договоренность об урегулировании в Газе. «Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моем присутствии, официальное», — заявил Трамп на заседании.
Как сообщило агентство Reuters, представители Израиля и ХАМАС 9 октября подписали в Шарм-эш-Шейхе соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников в рамках первой фазы инициативы президента США Дональда Трампа. Тем временем в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что соглашение вступит в силу только после его ратификации израильским кабмином.
Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС после переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. План американского президента состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. -0-