Трамп пообещал восстановить сектор Газа

Трамп также подчеркнул, что в ходе его визита в Египет, который может состояться 12 октября, будет подписана договоренность об урегулировании в Газе. «Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моем присутствии, официальное», — заявил Трамп на заседании.