«Жить там невозможно»: Трамп пообещал восстановить Газу после мирного соглашения

В интервью Fox News президент добавил, что страны Ближнего Востока демонстрируют неожиданную сплочённость в этом вопросе. По его словам, даже скромных финансовых вложений от богатых государств региона будет достаточно для реализации масштабных проектов. Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы внести свой вклад в восстановление Газы.