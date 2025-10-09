Ричмонд
«Жить там невозможно»: Трамп пообещал восстановить Газу после мирного соглашения

Соединённые Штаты планируют участвовать в восстановлении сектора Газа после подписания мирного соглашения. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров.

Источник: Life.ru

Американский лидер отметил, что текущие условия в палестинском анклаве непригодны для нормальной жизни людей. Он выразил уверенность, что при международной поддержке регион сможет стать комфортным для проживания. Трамп также сообщил о создании специального совета мира, который займётся координацией восстановительных работ.

«Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно», — сказал Трамп.

В интервью Fox News президент добавил, что страны Ближнего Востока демонстрируют неожиданную сплочённость в этом вопросе. По его словам, даже скромных финансовых вложений от богатых государств региона будет достаточно для реализации масштабных проектов. Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы внести свой вклад в восстановление Газы.

Напомним, что режим прекращения огня между израильской стороной и радикальным палестинским движением ХАМАС вступил в силу на территории сектора Газа. Этот шаг стал результатом напряжённых дипломатических усилий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

